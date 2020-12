L’inter sta vivendo giorni molto tesi a seguito dell’eliminazione dalla Champions League. Secondo quanto riportato da vari media sportivi pare che Conte abbia aperto all’addio durante la riunione con la dirigenza.

Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo la riunione tra il tecnico e la dirigenza per fare il punto sulla situazione e sopratutto per capire se ci siano i presupposti per continuare il percorso iniziato ormai più di un anno e mezzo fa.

Il tecnico leccese sarebbe pronto a lasciare l’Inter, qualora la società lo ritenesse necessario per il club. Esonerare l’allenatore costerebbe circa 36 milioni di euro alla società nerazzurra. Una cifra che al momento è troppo alta per le casse nerazzurre. Per il momento quindi Antonio Conte rimarrà all’Inter, ma i risultati saranno sicuramente decisivi.