Joaquin Correa milita oggi nell’Olympique de Marseille, nella massima serie francese. Il rendimento attuale dell’argentino è molto diverso da quello che si ricorda ai tempi in cui giocava con la Lazio. La società francese nel mese di agosto si è accordata con l’Inter per un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni per l’OM che andrebbe a diventare obbligatorio, ma a 11 milioni, qualora si riuscisse a raggiungere la Champions League.

Correa | La performance del giocatore in Francia

Correa è approdato da poco a Marsiglia. Con l’OM l’attaccante ha totalizzato nove presenze senza mai segnare; tra le altre cose, non si è ancora reso artefice di assist. Il Marsiglia si trova attualmente alla decima posizione in classifica nel proprio campionato. Un eventuale proseguimento del Tucu è molto difficile in questo momento e c’è chi ipotizza che un suo ritorno alla Pinetina sia ad oggi l’idea migliore. Secondo Il Corriere dello Sport, il fuoriclasse argentino non sarebbe l’unico ex-Inter a vivere una situazione difficile; il portiere Ionuț Radu con il Bournemouth ha disputato solo due partite di Premier League finora.