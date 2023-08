Ufficiale: Correa passa al Marsiglia | Tutti i dettagli

Joaquin Correa ha detto addio all’Inter. L’attaccante argentino si è unito ufficialmente all’Olympique Marsiglia. Ecco la nota del club nerazzurro riguardo la cessione del Tucu. “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Joaquin Correa all’Olympique Marsiglia. L’attaccante argentino classe 1994 viene ceduto a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni in favore del club francese”.

Inter, i dettagli dell’operazione Correa

Correa arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto, ma non è detto che, in via ufficiosa, posso diventare obbligo. Infatti il club francese sborserà ora 2 milioni di euro per il prestito annuale e il riscatto fissato a 10 milioni di euro, per l’estate 2024.