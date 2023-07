Calciomercato Inter, deciso il tesoretto di Onana | Cifre e dettagli

In casa Inter sono ore decisive per il passaggio di Onana al Manchester United. I nerazzurri sanno però benissimo che l’intero tesoretto sarà investito su due nuovi portieri e il ritorno di Lukaku, che vuole fortemente l’Inter.

Calciomercato Inter, dentro Sommer e Trubin?

E proprio di questo ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “L’Inter ha ormai ceduto Onana allo United, trattativa in dirittura d’arrivo. Le parti sono vicinissime per Onana, lo United è arrivato a 50, l’Inter è scesa a 55, è solo una questione di bonus ora per colmare questa piccola differenza. Può essere venerdì o lunedì, ma Onana sarà un giocatore dello United”.

E poi ancora: “Può partire ora la staffetta con dentro Sommer e Trubin. Ausilio e Baccin già stasera vanno avanti per Sommer e Trubin. Per lo svizzero c’è una clausola di uscita a 6 milioni, l’Inter spera di pagare anche meno con bonus, altrimenti pagherà la clausola. L’altra operazione un po’ più difficile è per Trubin, pronta l’offerta da 10 milioni più bonus per prenderlo, da capire se basterà. Così ne investirebbero 15/16 per prendere i due portieri e poi il resto del tesoretto andrebbe investito per riportare Lukaku in nerazzurro”, le parole del giornalista in studio.