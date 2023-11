Il centrocampista Nahitan Nández del Cagliari e della nazionale uruguayana, piace alla Juventus, ma il giocatore sembrerebbe essere un obiettivo dell’Inter. La società nerazzurra potrebbe tentare di aggiudicarselo in vista del mercato di gennaio. Sarà un derby d’Italia anche sul mercato perché gli occhi dei nerazzurri sono inoltre puntati su Khéphren Thuram, fratello di Marcus.

Nández | L’alternativa a Cuadrado

Oggi più che mai Nández è visto come una valida alternativa a Juan Cuadrado che non pare essere in grado di dare garanzie fisiche da qui al mese di giugno. Anche Khéphren Thuram è voluto dall’Inter, il quale, dopo le grane a centrocampo dovute alle vicende di Fagioli e di Pogba, è finito anche nel mirino della Juve, del Manchester United e anche del Liverpool.