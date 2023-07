Calciomercato Inter, è argentino il dopo Onana | I dettagli

In Argentina sono certi: Emiliano Martinez può sbarcare all’Inter, visto che i nerazzurri hanno bisogno al più presto di un portiere dopo le partenze di Onana e Handanovic. “Finora non ci sono ulteriori dettagli sul contratto che Dibu Martínez potrebbe firmare con l’Inter e sebbene ci siano già stati dei colloqui, sperano di trovare prima un accordo con l’Aston Villa per poter andare avanti – si legge -. In Italia sono ottimisti che l’affare possa realizzarsi”.

Calciomercato Inter, pronti 15 milioni di euro per Martinez

Questo è quanto svelato dalla redazione del TyC Sports, che svela come i nerazzurri sono pronti a offrire 15 milioni di euro per il calciatore argentino dell’Aston Villa. Diversi i club interessati, tra cui il Tottenham anche se l’Inter potrebbe affrettare le cose visto il bisogno di arrivare al portiere e l’argentino sarebbe perfetto per i nerazzurri vista la sponsorizzazione fatta da Lautaro Martinez.