Calciomercato Inter, è fatta per Samardzic: i dettagli dell’operazione

Si è finalmente concluso un altro grande colpo per il centrocampo nerazzurro. Lazar Samardzic sarà un nuovo giocatore dell’Inter a partire da questa stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista serbo sarà atteso a Milano tra lunedì e martedì per svolgere le visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028.

Le cifre della trattativa tra Udinese e Inter

Il classe 2002 si trasferirà all’Inter in prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 milioni di bonus. Inoltre, fa il percorso inverso Giovanni Fabbian che si trasferisce all’Udinese per 4 milioni di euro con diritto di recompra fissato a 12 milioni. Inzaghi può finalmente sorridere per un nuovo colpo di qualità nel centrocampo nerazzurro.