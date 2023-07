Calciomercato Inter, ecco il sogno per la porta: è un ex Milan

L’Inter ha già salutato con un comunicato Samir Handanovic. Presto i nerazzurri potrebbero salutare anche André Onana e i profili valutati per la porta sono diversi. Trubin e Sommer restano i nomi più caldi per sostituire il camerunense ma nelle ultime ore Marotta starebbe pensando a un colpo grosso per la porta.

Si guarda in casa PSG per la porta

Il nome che piace molto all’Inter è Gianluigi Donnarumma. Si tratterebbe di un tradimento nei confronti del popolo rossonero ma il portiere italiano è alla ricerca di un club che lo possa rilanciare. Questi anni a Parigi Donnarumma ha vissuto tanti momenti di grande difficoltà e chissà che Milano non possa essere la piazza giusta per farsi notare, ancora una volta.