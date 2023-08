Calciomercato Inter, fatta per Pavard: Inzaghi lo vuole per Cagliari

Pavard-Inter: accordo chiuso con il Bayern. Difficile, ma da non escludere, che arrivi oggi a Milano, più facile domani o più avanti. Ad ogni modo, dipende dal via libera definitivo del club tedesco, che potrebbe arrivare in tempi rapidi, anche senza aver già preso il sostituto.

Calciomercato Inter, ecco le cifre per Pavard

Al Bayern andranno 30 milioni di euro più 3 di bonus, al giocatore quinquennale da 5 milioni a stagione, che beneficerà del Decreto Crescita. Ora non resta che aspettare l’ok dai bavaresi, mentre Inzaghi punta ad averlo per Cagliari.