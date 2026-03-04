Il calciomercato Inter è concentrato sulla ricerca di un nuovo portiere. A fine stagione Yann Sommer andrà via e ad Appiano Gentile dovrà arrivare un degno sostituto. I nerazzurri hanno puntato diversi portieri, l’ultimo inserito in lista è Alisson. Sull’estremo difensore diverse società, inclusa la Juventus.

Calciomercato Inter, nel mirino Alisson

I nerazzurri ed i bianconeri sono costantemente a caccia di un portiere, entrambe le società hanno inserito nel proprio mirino il brasiliano del Liverpool.

Dalla Premier League arriva la soffiata che Alisson Becker, 33 anni, ora al Liverpool, con il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe liberarsi anche prima. L’estremo difensore ha blindato la porta dei Reds per anni, conta un’esperienza di 400 presenze, due campionati e una Champions vinti. Un giocatore che ha un bagaglio di esperienza già pieno e darebbe una mano alla formazione di Chivu che ogni stagione combatte per obiettivi importanti. Alisson Becker è stato acquistato dal Liverpool dalla Roma nel 2018 per una cifra complessiva di circa 72,5 milioni di euro (62,5 milioni fissi + 10 di bonus), diventando all’epoca il portiere più costoso della storia. L’unico problema è il recente record di infortuni di Alisson: il brasiliano ha saltato due mesi della stagione a causa di un problema riportato in Champions League contro il Galatasaray. La sua permanenza in Premier dipende dalla convinzione del Liverpool sul fatto che il venticinquenne Giorgi Mamardashvili sia in grado di gestire la pressione di diventare il numero uno del club a partire dalla prossima estate.