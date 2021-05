L'Inter non ha intenzione di inserire Vidal al centro dei suoi progetti, a fine stagione si spera di trovare la soluzione giusta per il cileno. Ingaggio alto e prestazioni non all'altezza.

Calciomercato Inter

Arturo Vidal è arrivato all’Inter appena 8 mesi fa. Dal suo arrivo, molto voluto da Antonio Conte, il futuro è diventato un rebus. Il cileno è stata una delle poche note negative della stagione dei nuovi campioni d’Italia, mal supportato anche dalla sorte per via di qualche infortunio di troppo e appena due gol. Il futuro per l’ex Juventus non è negativo, arriva una ghiotta occasione, irrinunciabile per società e giocatore.

Calciomercato Inter, futuro Vidal in bilico

All’Inter, tra la crisi di Suning e i tanti dubbi legati al futuro della società nerazzurra, una stagione difficile per il giocatore, che tra l’altro fra tre giorni compirà 34 anni, e soprattutto ha un ingaggio pesante di 6,5 milioni netti a stagione fino al 2022 (con opzione per l’Inter di prolungare fino al 2023) tutto spinge verso la cessione.

Nei mesi scorsi è stato accostato al Marsiglia che, con l’arrivo di Sampieri, ex ct del Cile, che conosce molto bene Vidal e lo ha chiamato in Francia. Vidal, che adesso fa già parte della lista, quella dei cedibili, non ha altre offerte. L’Inter sarebbe felice di cederlo, anche se il giocatore avrebbe intenzione di continuare ma, senza essere inserito nel progetto di Conte, la voglia di andar via aumenta. Intanto, intervistato da TNT Sports, il cileno al momento non ha dubbi sul suo futuro: “Di Fernando (Felicevich, il procuratore, ndr) mi fido come di mio padre, mi ha aiutato da quando ho iniziato nel Colo Colo. Sono ancora felice qui per un anno e poi sceglierò dove andare“.