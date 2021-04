Calciomercato Inter, una big della Premier piomba sull’esterno

Rumors provenienti dalla Spagna parlano della possibilità dell’Inter di cedere in estate Achraf Hakimi. Arsenal in pole

Achraf Hakimi, alla sua prima annata in maglia nerazzurra, sta disputando una discreta stagione. In Serie A si sta rendendo protagonista e sta aiutando la squadra verso la conquista dello Scudetto. Il classe 1998 ha totalizzato 27 presenze e messo a referto ben 6 gol e 5 assist. In Champions League le sue prestazioni non sono state esaltanti ma ha giocato comunque 5 gare sulle 6 complessive. Il marocchino, nonostante giochi come esterno nel centrocampo a 5, è l’attaccante aggiunto di Antonio Conte. Non a caso con le sei reti complessive è il terzo miglior marcatore interno della rosa se si considerano le gare di campionato. Meglio hanno fatto solamente Lukaku a quota 20 e Lautaro Martinez a 14. Le sue prestazioni e soprattutto il suo potenziale non stanno passando inosservate e per questo motivo alcuni club stanno fiutando il colpo anche in relazione all’esigenza dell’Inter di monetizzare.

Calciomercato Inter, Arsenal su Hakimi ma c’è anche il Real Madrid

Secondo quanto riferito da AS, il terzino è finito nel mirino dell’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners in estate perderanno Hector Bellerin e quindi sono alla ricerca di un sostituto all’altezza. Il primo nome in cima alla lista è proprio quello di Hakimi. Il marocchino è stato acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro e, come riferito dalla fonte spagnola, l’Inter valuta la cessione del classe 1998 per far respirare le casse. I nerazzurri chiedono almeno 50 milioni di euro e l’Arsenal sarebbe addirittura intenzionata a chiudere l’affare in tempi brevi. L’oatcolo per gli inglesi ha un nome ben preciso: il Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno il diritto di prelazione e considerando che sta rifondando la rosa potrebbe essere attuata questa opzione. Indubbiamente il primato dell’Inter in classifica sta mettendo in mostra i suoi gioielli sui taccuini dei top club europei; Hakimi non è il primo nome perché anche i vari Lukaku, Martinez, Skriniar e Bastoni hanno mercato.

