Calciomercato Inter, idea Tomiyasu: il giapponese può tornare in Serie A

In ottica mercato in entrata l'Inter avrebbe puntato i radar su Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal

In ottica calciomercato in entrata l’Inter, oltre alla disperata ricerca del sostituto naturale di Romelu Lukaku, vuole puntellare alcune zone del campo per migliorare i numeri raggiunti al termine della passata stagione. Il reparto difensivo, orfano del centrale Milan Skriniar e dubbia delle condizioni fisiche di De Vrij, ha un forte bisogno di innesti.

Calciomercato Inter, Tomiyasu per la difesa di Inzaghi

L’ultima ed esotica idea di calciomercato per l’Inter di Simone Inzaghi, ritrae il profilo del difensore giapponese ex Bologna Takehiro Tomiyasu attualmente in forza all’Arsenal. L’asiatico classe ’98 avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, prezzo pagato dai Gunners nell’estate del 2021 per assicurarsi le proprie prestazioni. Le riflessioni proseguiranno nei prossimi giorni anche perché l’Inter ha l’esigenza di ingaggiare un nuovo difensore dopo l’addio di Milan Skriniar da affiancare a Bisseck.