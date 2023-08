Calciomercato Juventus, Lukaku dipende solo da Vlahovic | Ecco perchè si può

Intervenuto a TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto di mercato per quanto riguarda la trattativa tra Vlahovic e Lukaku con il Chelsea.

Calciomercato Juventus, si lavora senza sosta con i Blues

Come si sviluppa l’operazione Vlahovic-Lukaku tra Juve e Chelsea?

“La Juve sta cercando di aprire la strada su Vlahovic al Chelsea. Questa possibilità nasce perché il mercato ti porta a fare una riflessione. Il Chelsea aveva un problema legato alla partenza di Lukaku, c’erano tre opzioni ovvero Inter, Arabia e Juventus. Lukaku per il Chelsea è un problema, ha fatto saltare il banco dell’Inter con l’accordo con la Juve e ha sempre detto no all’Arabia. Abbiamo sempre detto che l’arrivo di Lukaku alla Juve è legato alla cessione di Vlahovic, che ha mercato ma offerte concrete non sono arrivate. Il mercato dei numeri nove non è ancora partito, quindi se vuoi chiudere l’operazione il Chelsea prende in considerazione la possibilità di fare un investimento su un giovane, forte e di valore. Il Chelsea avrebbe un patrimonio in Vlahovic, la Juve un giocatore pronto per l’immediato. Poi bisognerà fare i conti con la valutazione dei cartellini dei due giocatori.” Qu