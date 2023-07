Calciomercato Inter, il Galatasaray punta l’attaccante nerazzurro | I dettagli

La salute di Wanda Nara è motivo di grande preoccupazione per Mauro Icardi, il quale starebbe seriamente valutando l’ipotesi di tornare in Argentina, almeno per qualche mese, per essere vicino alla sua famiglia durante questo periodo delicato. Nonostante l’attaccante si sia recentemente legato al Galatasaray con un contratto fino al 2026, sembra che abbia già discusso con i dirigenti del club turco riguardo alla possibilità di tornare temporaneamente in patria. I turchi hanno versato 10 milioni al PSG per l’acquisto di Icardi, e quindi non lo cederebbero a titolo definitivo, bensì in prestito.

Calciomercato Inter, il Galatasaray cerca a Milano il sostituto di Icardi

In caso di partenza di Maurito, il Galatasaray vorrebbe sostituirlo con Joaquin Correa, da sempre pallino del club turco. Gli anatolici si interessarono a lui lo scorso inverno, ma il giocatore declinò l’offerta. Oggi però le cose potrebbero essere cambiate e il calciatore argentino potrebbe accettare di buon grado un trasferimento in Turchia.