Calciomercato Inter, l’Arabia Saudita chiama Correa | Maxi ingaggio per l’ex Lazio

Ormai da qualche giorno Joaquin Correa ha fortemente preso in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Inter per trasferirsi al tanto chiacchierato campionato arabo. La prima volontà dell’attaccante argentino sarebbe, ovviamente, quella di cercare di ritagliarsi un posto nella scacchiera di Simone Inzaghi, visti e considerati anche i due anni di contratto che lo legano alla causa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Correa in uscita: sirene arabe per lui

Sulle tracce dell’ex seconda punta di Lazio e Sampdoria si sarebbe manifestato l’interesse dell’Al-Shabab, ricca, nemmeno a dirlo, squadra della Saudi Pro League. Tantissimo dipenderà dall’offerta che verrà recapitata attraverso l’agente Alessandro Lucci. Oggi Correa guadagna 3 milioni più bonus all’Inter, se venissero messi sul piatto 30 milioni per tre anni è chiaro che valuterebbe seriamente l’ipotesi. Difficile che lo faccia per meno, soprattutto ora che è fresco di matrimonio e vorrebbe un po’ di stabilità a cui rinuncerebbe solo per una proposta finanziaria enorme.