Calciomercato Inter, incontro con l’agente per l’esterno: arriva dalla Serie A

Holm per la fascia nerazzurra

Calciomercato Inter, l’agente Minieri nella sede nerazzurra

Giunto nella sede nerazzurra l’agente, Michelangelo Miniero, agente di Giovanni Fabbian e non solo. L’incontro odierno ha come ordine del giorno il rinnovo del gioiellino nerazzurro, che dopo la grande annata disputata nella serie cadetta con la maglia della Reggina. Tuttavia, Fabbian potrebbe non essere la sola tematica da affrontare con l’agente.

Calciomercato Inter, si parlerà anche di Holm

Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, non sembra improbabile che le parti possano parlare anche di Emil Holm, esterno in forza allo Spezia, già accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane. Lo svedese ha attirato su di sé numerosi club, tra cui anche la Juventus, ma anche Atalanta e Torino.