Calciomercato Inter, Inzaghi vuole un altro centrocampista dopo Frattesi | Di chi si tratta

Inter, in attesa di arrivare all’ufficialità sul fronte Davide Frattesi, i nerazzurri lavorano in chiave fantasia. Dopo aver definito le linee guida per l’arrivo del centrocampista, stando a quanto riferisce Sky Sport, torna in auge un obiettivo a parametro zero.

Inter, torna di moda Pereyra

L’Inter ha riavviato una serie di ragionamenti su Roberto Pereyra. Svincolatosi dall’Udinese, il ragazzo è da tempo nell’orbita nerazzurra. Su di lui, tuttavia, c’è una moltitudine di squadre, con Milan, Roma, Torino e Fiorentina che, nel tempo, si sono interessate a lui. L’apertura sarebbe concreta, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti importanti.