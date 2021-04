Calciomercato, duello Inter-Juve per Damsgaard. Intoppo Sampdoria

Il danese piace ai due club ma la Sampdoria spinge per la permanenza per far lievitare il prezzo

Si rinnova il duello di mercato tra Inter e Juventus per Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria

Come riferito da calciomercato.com, Mikkel Damsgaard accende il mercato di Inter e Juventus. I due club lo stanno seguendo con molta attenzione da diverse settimane e sono pronte a darsi battaglia già in estate. Marotta e Paratici hanno già chiesto informazioni alla Sampdoria ma sul calciatore c’è da registrare anche un forte interesse di alcuni club inglesi.

La Samp, però, vorrebbe tenersi stretto il gioiellino danese fino al 2022 e punta quindi a farlo restare per un altro anno in Liguria. Il classe 2000 ha un contratto che scade nel 2024 e la Doria per la cessione non chiederà meno di 20 milioni di euro. I blucerchiati puntano alla permanenza anche per far aumentare il suo valore di mercato.

