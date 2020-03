Calciomercato Inter, Kostic il nome giusto per la fascia

Calciomercato Inter Kostic | Per il prossimo calciomercato estivo (anche se si potrebbe prolungare fino al 31 dicembre 2020) Beppe Marotta e Antonio Conte vogliono sistemare la fascia sinistra. A destra ci saranno sicuramente Candreva, a termine emergenza coronavirus ci sarà il rinnovo e al 90% Moses (i nerazzurri hanno intenzione di riscattare il giocatore del Chelsea per circa 10 milioni di euro). Sull’out mancino ci sono da fare alcune riflessioni: Young sicuramente resterà per almeno un altro anno mentre Biraghi non dovrebbe essere riscattato e Asamoah dopo un anno pieno di infortuni rescinderà l’accordo che lo lega alla Società di Steven Zhang.

Mercato Inter, ex Chelsea alla corte di Conte

Potrebbe tornare Dalbert ma il brasiliano lascerà Milano perchè non fa parte del progetto tecnico. Chi c’è quindi sul taccuino di Ausilio? I primi nomi sono quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Entrambi giocano nel Chelsea e hanno una valutazioni di circa 30 milioni di euro, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche a gennaio ma per gli inglesi erano incedibili. Un altro nome in orbita Inter è Kostic del Francoforte: il serbo ha collezionato 27 assist in 2 anni ed è il preferito di Antonio Conte e ad oggi è il candidato numero a ricoprire il delicato ruolo nello scacchiere del tecnico leccese.