Calciomercato Inter, per Kumbulla trattativa conclusa

Calciomercato Inter Kumbulla | Arrivano novità importanti da Verona: secondo il quotidiano L’Arena Inter ed Hellas stanno per chiudere la trattativa Kumbulla. L’Inter avrebbe convinto il giocatore ad accettare la proposta nerazzurra e ora le società stanno trattando per portare il difensore,classe 2000, a Milano. Il giovane talento albanese rivelatosi nel corso della stagione appena sospesa è un difensore centrale abile nei colpi di testa e in marcatura, forte fisicamente, dotato di un’ottima personalità e che può giocare indifferentemente sia in una difesa a 3 che a 4.

Mercato Inter, i dettagli dell’accordo

Ai veneti dovrebbero andare circa 20 milioni di euro con Salcedo e Di Marco, che sono di proprietà dell’Inter, ancora un altro anno a Verona e nel caso di Salcedo con diritto di riscatto già fissato. Beppe Marotta e Piero Ausilio nonostante il disagio di svolgere la trattativa da remoto per via della quarantena dovuto al dilagare dell’emergenza coronavirus, avrebbero vinto la concorrenza del Chelsea che aveva messo gli occhi sul difensore albanese. Negli ultimi giorni anche la Lazio aveva fatto un sondaggio poderoso ma Kumbulla ormai si vede già in nerazzurro ed ha dato mandato al suo procuratore Gianni Vitali di chiudere l’accordo. Kumbulla in rosa prenderà il posto di Godin destinato a tornare in Spagna.