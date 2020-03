Calciomercato Inter, rinnovo in vista per Brozovic

Calciomercato Inter rinnovo Brozovic | Uno dei punti fermi di questa prima Inter di Antonio Conte è sicuramente Marcelo Brozovic. Il croato è diventato subito un pupillo del mister leccese che lo ha schierato quasi sempre da titolare. Il mediano, con le sue geometrie, ha fatto girare la squadra fino a dicembre ma anche lui, prima dello stop alla Serie A per l’emergenza coronavirus, stava accusando la stanchezza. Marcelo “Epic” Brozovic, classe 1992, valore nominale di mercato 60 milioni di euro ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2022, guadagna 4,5 milioni all’anno e ha una clausola rescissoria della stessa cifra del valore nominale ma valida solo per l’estero.

La strategia di Marotta

Come riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport l’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta non lo vuole perdere ed è pronto ad allungare di un anno il contratto del centocrampista, aumentando in parallelo l’ingaggio e togliendo la clausola rescissoria (le clausole non sono mai piaciute al direttore varesino). Brozovic, che è arrivato all’Inter nel 2015, è felice a Milano e sarebbe contento di questa opzione che la società nerazzurra gli concederà. Raramente un giocatore era migliorato così tanto in un arco di tempo così

breve e il Club di Steven Zhang non se lo farà scappare.