L’Inter chiude la pratica ottavi di Coppa Italia contro il Venezia imponendosi per 5-1. Cristian Chivu ha schierato in campo non solo i suoi fidatissimi, anche qualche giovane della Primavera che hanno risposto alla grande. In una serata dove i nerazzurri hanno vinto e convinto, va sottolineata anche la decisione del tecnico di regalare una notte magica ad alcuni talenti del settore giovanile: ecco chi sono Cocchi, Bovo e Spinaccè.

Inter, i talenti del settore giovanile

Chivu ha dato una chance a tre giocatori del settore giovanile: Cocchi, Bovo e Spinaccé, i possibili campioni del domani. Il primo a fare il suo ingresso in campo a San Siro è stato Matteo Cocchi, che al 60′ ha preso il posto di Luis Henrique. A seguire, Matteo Spinaccè e Leonardo Bovo, entrati al 79′ per Esposito e Sucic.

Tutte conoscenze di Chivu, li conosce tutti. Spinaccé ha giocato 36 partite sotto la sua ala nelle giovanili, Cocchi 34, Bovo 26. Al primo e all’ultimo, una punta e un mediano, ha voluto regalare loro l’esordio tra i grandi facendoli giocare nell’ultima decina di minuti del match contro i lagunari. Spinaccè, di origini friulane, 19 anni, è all’Inter dal 2020. È una punta e piace molto al tecnico, gli ha dato spazio anche a Bengasi, in Libia, nel testo contro l’Atletico. L’Inter l’ha blindato fino al 2029 sperando possa ritrovarsi tra le mani un nuovo Esposito.