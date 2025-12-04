Pokerissimo Inter col Venezia, buone notizie per Chivu (5-1)

Una buona Inter rifila 5 gol al Venezia, buoni spunti per Chivu e ottima prestazione da parte dei giovani.
TABELLINO INTER-VENEZIA
INTER-VENEZIA 5-1
Marcatori: 18′ Diouf, 20′ Esposito, 34′ Thuram, 51′ Thuram, 66′ Sagrado, 76′ Bonny
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (46′ Mkhitaryan), Sucic (79′ Bovo), Luis Henrique (60′ Cocchi); P. Esposito (79′ Spinaccé), Thuram (60′ Bonny). All. Chivu.
VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé (46′ Schingtienne); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (81′ Perez), Haps (64′ Fila); Casas (81′ Adorante), Compagnon (81′ Hainaut). All. Stroppa.
Arbitro:
Ammoniti: Korac
Espulsi: –