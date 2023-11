Nel bel mezzo del tour de force che la squadra di Inzaghi sta affrontando, i riflettori sono puntati anche sulle situazioni contrattuali. Su tutte, in queste ore la dirigenza nerazzurra sta affrontando il discorso di rinnovo del suo capitano, Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, la Premier chiama Lautaro

Lautaro Martinez, con 13 gol in altrettante partite, si è affermato come una figura sempre più centrale per l’Inter. La sua partnership con Marcus Thuram in attacco ha portato a risultati impressionanti, incluso un pareggio 1-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium. Martinez non è “solo” un magnifico finalizzatore, ma è diventato il leader tecnico e mentale della squadra di Inzaghi.

Marotta è pronto a tutto per accontentare l’argentino

L’Inter si sta preparando a fare un sacrificio finanziario significativo per assicurarsi il rinnovo di Lautaro Martinez. Anche se ancora non si è entrati fattivamente nel merito della trattativa, come riferito da Calciomercato.com l’attuale stipendio del giocatore è di 6,5 milioni di euro più bonus, e si prevede che il nuovo contratto possa superare i 9 milioni di euro. Questo supererebbe il tetto salariale imposto dal club, ma Marotta e la dirigenza sono pronti a questo sacrificio per assicurarsi per ancora molto tempo le prestazioni del toro Martinez. Questo rinnovo, che dovrebbe estendersi fino al 2028, riflette non solo l’importanza del giocatore, ma anche il desiderio dell’Inter di blindare il suo capitano di fronte all’interesse di club della Premier League come Arsenal, Manchester United e Tottenham Hotspur​​.

Quando la fumata bianca?

La società nerazzurra ha già trasmesso indicazioni all’agente di Lautaro, Alejandro Camano, riguardo al prolungamento del contratto, ma è probabile che si debba aspettare la conclusione della stagione per l’annuncio ufficiale.