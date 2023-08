Calciomercato Inter, l’Arabia su Lautaro Martinez | Ecco la risposta dell’argentino

Non solo Brozovic, l’Inter deve continuare a fare i conti con le ricche offerte dell’Arabia Saudita anche per altri importanti elementi della propria rosa, tra cui figura senz’altro Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, no di Lautaro all’Arabia: ecco il motivo

Come riporta Libero, è sicuro che il nuovo capitano dei nerazzurri di offerte ne ha ricevute parecchie, in particolare appunto dall’Arabia. L’agente di Lautaro ha ammesso che sono arrivate corpose offerte dall’Arabia ma che il giocatore non ha nemmeno voluto conoscerle perché ha preso il ruolo di capitano dell’Inter molto sul serio.