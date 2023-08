Calciomercato Inter, ipotesi Zapata per l’attacco: Marotta valuta

Marotta deve stringere per il reparto offensivo

L’Inter, dopo aver perso Lukaku e Dzeko, ed essersi fatta soffiare Scamacca dalla Dea, ha bisogno di trovare un’attaccante in fretta e furia. L’Idea viva rimane quella di Balogun, ma le richieste dell’Arsenal sono troppo elevate. Si continua a valutare anche Alvaro Morata, ma anche li l’Atletico Madrid non fa sconti, perciò Marotta sta valutando il nome di Duvan Zapata.

Calciomercato Inter, Zapata in uscita dall’Atalanta

L’attaccante colombiano non ha disputato una delle sue miglior stagione a causa di qualche guaio muscolare, ma la caratura del giocatore rimane, e Marotta sembra puntare su di lui. Con l’arrivo di Scamacca, Zapata non trova più spazio, e questa per l’Inter potrebbe diventare una vera occasione.