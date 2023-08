Calciomercato Inter, è lotta a due per l’attacco | Marotta sceglie il dopo Lukaku

Perso Gianluca Scamacca, passato all’Atalanta, l’Inter deve trovare ancora il giusto attaccante per Inzaghi, che dopo Lukaku ora si aspetta un calciatore maturo(Morata) per il futuro. Il tecnico ex Lazio deve però fare i conti con la dirigenza nerazzurra, che vuole un profilo giovane ma di caratura internazionale, uno alla Balogun o Beto, attaccante dell’Udinese.

Calciomercato Inter, Balogun la scelta per il futuro?

Questo il punto fatto da Sky Sport: “Balogun mai uscito dalle idee dei dirigenti dell’Inter. Inzaghi aveva fatto il nome di Scamacca che però ha scelto l’Atalanta, così i nerazzurri sono tornati prepotentemente su Balogun appunto. La buona notizia è che era in tribuna contro il City. Ufficialmente per problemi alla caviglia, la verità è che non rientra nelle rotazioni di Arteta e può essere un vantaggio per l’Inter. Altri nomi? Balogun primo, Beto può essere poi un’opzione, nulla di più. Piace il portoghese, ma è più defilato ecco”. E poi c’è sempre nella mente il ritorno di Alexis Sanchez, che potrebbe tornare però solo con l’uscita di Correa.