Calciomercato Atalanta, visite mediche in corso per Scamacca | Le ultime

Calciomercato Atalanta, Scamacca atterrato in Italia: visite mediche a Roma

Dopo una stagione poco fortunata con la maglia del West Ham, Gianluca Scamacca torna in Italia per vestire la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb, il calciatore, atterrato da poco in Italia, sosterrà le visite mediche nel pomeriggio odierno presso Villa Stuart, a Roma. Dopo queste, l’attaccante, proseguirà alla volta di Bergamo per firmare il contratto che lo legherà alla Dea.

Per Scamacca il club bergamasco, che ha battuto la concorrenza di Inter e Roma, verserà nelle casse degli Hammers 25 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 5 di bonus. Il calciatore, invece, firmerà un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione.