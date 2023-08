Calciomercato Inter, dopo Sommer in arrivo il dodicesimo | Di chi si tratta

L’Inter continua a muoversi sul mercato per quanto riguarda i portieri. Dopo Sommer, il club neroazzurro avrebbe chiesto informazioni per Bento Matheus Krepski, portiere dell’Atletico Paranaense.

“Inter? Per me un sogno”

“Inter? Per me un sogno”. Ecco le parole di Bento Matheus Krepski non appena informato dell’interesse del club milanese nei suoi confronti. Dopo la partenza di Onana, L’Inter tenta il doppio colpo in porta: Sommer, praticamente acquistato e Bento, valutato dell’Atletico Paranaense all’incirca 9 milioni. Il costo è abbordabile, il profilo è quello giusto, il calciatore vuole il nuovo club e affare in possibile conclusione.