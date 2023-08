Calciomercato Inter, Bento come secondo portiere: fissato il prezzo

Valutazioni in corso per il possibile vice di Sommer

All’Inter manca non uno ma ben due portieri. Marotta, oltre a puntare tutto su Sommer, sta già pensando al suo vice. Nelle ultime ore, il nome che fa gola è il brasiliano Bento. Il portiere dell’Atletico Paranaense è stato seguito tempo fa dalla Juve nel caso partisse uno dei due portieri attualmente in rosa.

Ecco quanto costa Bento

I nerazzurri hanno chiesto informazioni per l’estremo difensore e il club brasiliano ha risposto prontamente con la cifra richiesta. Si parla di circa 12 milioni di euro per far sbarcare Bento in Europa. Soldi che logicamente l’Inter ritiene eccessivi considerando che si tratterebbe solamente del secondo portiere.