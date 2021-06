Dall'Argentina: Inter, occasione Borré per l'attacco. 'La Maquina' in vetrina in Coppa America

Calciomercato Inter

Simone Inzaghi ha bisogno di qualche elemento in attacco e a Milano si pensa ad un rinforzo che sia all’altezza dei tanti impegni che avrà la formazione nerazzurra nella prossima stagione. Nel mirino dello staff nerazzurro ci è finito un colombiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, Rafael Santos Borré nel mirino

L’Inter punta al prossimo obiettivo: Rafael Santos Borré. Il colombiano è in scadenza col River Plate, anche se ora è in Brasile per la Coppa America con la sua Colombia. Miglior marcatore della storia dei Millonarios, rappresenta una possibilità per i nerazzurri. Il giocatore, classe 1995, è finito nella lista degli acquisti di molte società, non solo sudamericane, anche europee, così l’Inter pensa ad accelerare i tempi.

Attaccante classe 1995, Rafael è cresciuto nel Deportivo Cali, ma arrivato prestissimo in Spagna dove non è riuscito ad esplodere con le maglie di Atletico Madrid e Villarreal. Dopo la delusione nella Liga Santos Borré ha trovato la consacrazione in Argentina, con la maglia del River Plate dove è approdato nel 2017 e con cui ha vinto 2 titoli nazionali fra coppa e supercoppa, ma soprattutto una Recopa Sudamericana e la Copa Libertadores del 2018 (perse poi in finale quella del 2019 contro il Flamengo di Gabigol).