Calciomercato Inter, l’esterno nel mirino del Real Madrid: Inzaghi preoccupato

Secondo le indiscrezioni di mercato, il Real Madrid è interessato a Federico Dimarco, terzino sinistro dell’Inter. L’interesse dei Blancos per l’esterno è stato confermato da diversi media, tra cui il Daily Mail e il quotidiano spagnolo AS.

Calciomercato Inter, il Real Madrid su Dimarco

L’interesse del Real Madrid per Dimarco è sorprendente, soprattutto considerando che il club spagnolo ha già un terzino sinistro di alto livello come Ferland Mendy. Tuttavia, l’eventuale arrivo di Dimarco potrebbe essere dovuto alla necessità del Real Madrid di avere un giocatore di rotazione per Mendy, che ha sofferto di diversi infortuni nelle ultime stagioni. Al momento, non è chiaro se l’Inter sia disposta a cedere l’esterno, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2026. Il giocatore ha dichiarato di essere felice all’Inter e di voler continuare a giocare con la squadra di Simone Inzaghi.