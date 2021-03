La primavera è nell’aria e nuovi amori stanno per sbocciare in casa Inter. Al momento si tratta semplicemente di un flirt. La società nerazzurra e il giocatore si scambiano occhiate e si corteggiano da lontano in attesa della scintilla che potrebbe far scoppiare un amore formato Champions. Il fortunato, entrato nel mirino e nelle grazie di Beppe Marotta e Antonio Conte è Luis Muriel.

La Beneamata vuole costruire una squadra completa e imbattibile, in Italia e in Europa. I lavori di restyling inizieranno dal fronte offensivo dove la squadra mostra alcune lacune (si fa per dire). I soli Lautaro Martinez e Romelu Lukaku spingono l’Inter a suon di gol e per farli rifiatare arriverà il colombiano che per tecnica, movenze e stile di tiro somiglia (e con ciò non diciamo che sia uguale) a Ronaldo il Fenomeno.

Calciomercato Inter, Luis Muriel per l’assalto Champions: che regalo per Conte

L’interesse c’è ed è reciproco. L’unico intralcio per i due amanti è rappresentato dalla Dea. Per lasciare libero il suo uomo migliore l’Atalanta non accetta offerte inferiori a 25/30 milioni di euro e l’Inter sperava, almeno inizialmente in uno sconto.

L’età non gioca di certo a favore del giocatore, Muriel va per i 30, e la valutazione del club agli occhi dei tifosi potrebbe apparire eccessiva ma c’è da dire che il colombiano sta vivendo il suo acme calcistico e merita il trasferimento in una big.

Fonte: La Gazzetta dello Sport