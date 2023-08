Calciomercato Inter, Marotta a caccia di un difensore | Tutti i nomi

il mercato dell’Inter non si fermerà ad Arnautovic. Questo è quanto riportato da Andrea Paventi, giornalista di Sky sport, che svela come i nerazzurri torneranno nuovamente sul mercato dopo l’arrivo dell’attaccante del Bologna.

Calciomercato Inter, nuovo colpo per la difesa?

“L’orientamento è quello di prendere un giocatore in quel ruolo, c’è da capire se sarà un prospetto che deve maturare o un giocatore già pronto: sono in corso valutazioni. A centrocampo valutazioni in corso, l’idea può essere quella di continuare con Sensi in rosa ma la mano sul fuoco non ce la metterei”. Marotta e Ausilio stanno lavorando per chiudere la campagna acquisti nella miglior maniera possibile dopo le partenze di Skriniar, Lukaku e Brozovic e il mancato arrivo di Samardzic.