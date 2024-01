Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio preparano il doppio colpo in attacco | I dettagli

Dopo l’acquisto di Buchanan l’Inter non vuole più fermarsi. I nerazzurri sono alla ricerca di 1-2 attaccanti per giugno visto che il reparto dell’Inter sarà stravolto a giugno.

Calciomercato Inter, i nerazzurri accelerano per l’attacco

Questo quanto riportato da “Il Giornale”, che svela i prossimi nomi per la prossima stagione: “Molto attiva l’Inter che – qualora dovesse cedere Sensi al Leicester – avrebbe un piccolo tesoretto da riutilizzare subito per regalare un’altra punta a Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio nel frattempo hanno prenotato per la prossima stagione a parametro zero Taremi (Porto) e Zielinski (Napoli): per entrambi pronto un triennale”, scrive il Giornale. E potrebbe non essere finita qui perchè in ballo c’è anche il nome di Felipe Anderson, calciatore della Lazio.