Calciomercato Inter, Zielinski parte per la Supercoppa | Il suo futuro non è ancora deciso

Piotr Zielinski sembra destinato a essere promesso sposo dell’Inter a giugno 2024 quando gli scadrà il contratto con il club partenopeo. Il polacco, però, partirà con il Napoli per giocarsi la Supercoppa italiana in Arabia visto che non ha ancora dato il suo ok definitivo alla dirigenza nerazzurra.

Zielinski deciderà nei prossimi giorni

Al termine della Supercoppa il polacco deciderà se rinnovare con gli azzurri che vorrebbero un ridimensionamento dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro oppure se accettare la proposta dell’Inter e trasferirsi a zero in vista della prossima stagione.