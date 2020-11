Calciomercato Inter, Marotta e Suning fanno sognare i nerazzurri

Inter, arriva il grande colpo? Indiscrezioni parlano di un Marotta attivo e in prima linea per Messi qualora arrivasse davvero la rottura col Barcellona.

Notizia bomba lanciata a “Tiki Taka”. Beppe Marotta sarebbe pronto insieme a Suning a sfidare faccia a faccia il Manchester City per arrivare a Messi. A quanto viene riportato, l’Inter starebbe preparando – per l’asso Argentino – un’offerta davvero molto grossa e imponente, si parla di 50 milioni di euro per convincere la pulce. A Barcellona ormai è tempo di titoli di coda, difficile ma non impossibile ipotizzare l’addio già a gennaio, ma qualcosa si muove.