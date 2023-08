Calciomercato Inter, Marotta scatenato | I nerazzurri puntano ad altri due colpi

L’Inter vuole regalare altri colpi di mercato ai suoi tifosi dopo gli arrivi di Frattesi e Cuadrado: in attesa che si sblocchi la vicenda Scamacca, i nerazzurri hanno praticamente chiuso per Samardzic, ma Marotta è pronto ad altri due colpi per rinforzare la rosa.

Calciomercato Inter, Marotta punta il secondo portiere e un altro attaccante

Come riporta Gazzetta.it, Marotta ed Ausilio lavoreranno per mettere a disposizione di Inzaghi un nuovo secondo portiere (Stankovic verso il prestito) ed un’altra punta in caso di uscita di Correa. Il nome è sempre quello di Balogun, con il ricavo della cessione del Tucu un affondo per l’americano non è impossibile.