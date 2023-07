Calciomercato Inter, Marotta stringe il cerchio | Ecco la prima scelta per l’attacco

L'Inter sceglie Balogun come priorità per l'attacco

L’Inter sta provando a chiudere in queste ore per Samardzic, ma una delle priorità del mercato nerazzurro è sempre quella legata alla ricerca di un attaccante da affiancare a Thuram e Lautaro Martinez. Oltre ad aver preso contatti con il West Ham per Scamacca, i nerazzurri sembrano aver fatto la loro scelta per il reparto avanzato.

Calciomercato Inter, la prima scelta per l’attacco è Balogun

Come riporta Gianluca Di Marzio, dopo aver abbandonato la pista Lukaku, Balogun è diventato la prima scelta dell’Inter per rinforzare il proprio attacco. I nerazzurri, però, devono ancora decidere se affondare il colpo. L’americano è un attaccante giovane e futuribile, l’Inter deve scegliere se puntare su un giocatore con questo profilo o prendere un attaccante più esperto.