Calciomercato Inter, Marotta chiarisce su Messi: “Parliamo di fantacalcio”

Calciomercato Inter Messi in neroazzurro: le parole di Marotta

“Parliamo di fantacalcio, non è un nostro obiettivo”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della sfida con il Genoa a proposito di Lionel Messi e dell’indiscrezione secondo cui il padre sarebbe pronto a trasferire le sua attività a Milano. “Credo che in questo momento sia concentrato nel proseguire la sua attività calcistica e la sua vita con il Barcellona”, ha aggiunto

Calciomercato Inter Messi fantacalcio, Sanchez obiettivo concreto

“La situazione è anomala, in considerazione dell’Europa League la competizione stessa può essere alterata”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match con il Genoa a proposito della posizione di Alexis Sanchez. “Il problema non è stato risolto, ci troviamo oggi in una trattativa che va avanti con il Manchester United – ha aggiunto il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – L’obiettivo è averlo a disposizione almeno per l’Europa League. L’entusiasmo deve essere forte e acceso, ci mancherebbe”.