Sia Milan che Inter hanno delle certezze a centrocampo. I rossoneri possono contare sulle prestazioni monstre di Franck Kessie, mentre i cugini nerazzurri hanno Nicolò Barella, gioiello della nazionale italiana e futura bandiera di questo club.

Aldilà delle certezze, entrambe le squadre necessitano di alcuni interventi per rinforzare ulteriormente i vari reparti e stando a quanto riportato dai media spagnoli, Milan e Inter sono pronte ad acquistare Luka Modric.

Calciomercato, derby Inter-Milan per il fuoriclasse: i dettagli

I colleghi di Don Balon hanno affermato che sarebbero in corso delle discussioni tra Florentino Perez e Zinedine Zidane riguardo il rinnovo di Luka Modric. Il presidente dei galacticos vuole avere la certezza che l’ex pallone d’oro possa essere ancora all’altezza del ruolo la prossima stagione.

Milan e Inter, secondo il tabloid spagnolo, restano vigile e monitorano la situazione per preparare un assalto in caso di addio, che se dovesse consumarsi avverrebbe a parametro zero. In questa stagione Luka Modric ha collezionato 25 presenze e realizzato 3 reti e 2 assist.