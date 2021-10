Calciomercato, dall’Inghilterra: Inter e Milan sul nuovo Cavani

C’erano osservatori del Milan martedì a Lisbona per Nuñez

Il Milan sta considerando diverse piste per quanto riguarda il suo attacco: di alcuni di questi ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Martedì però sulle tribune del Da Luz di Lisbona, a seguire la partita tra Benfica e Barcellona di Champions League, c’erano degli osservatori rossoneri. Obiettivo della trasferta lusitana, secondo il Daily Star, Darwin Nuñez, attaccante classe ’99 in forza al Benfica che ha cominciato benissimo il suo campionato.

L’altra sera il talento uruguaiano ha letteralmente mandato nel pallone l’intera difesa del Barcellona risultando decisivo, con una doppietta, nella larga vittoria delle aquile per 3-0. In stagione Nuñez è salito a 6 gol complessivi (1 ogni 72 minuti) e per questo molte squadre lo stanno puntando: oltre al Milan è interessata l’Inter e, ancora secondo il Daliy Star, anche il Manchester United starebbe pensando di entrare nella corsa per il giovane attaccante che attualmente viene valutato intorno ai 40 milioni.