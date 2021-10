Calciomercato Inter, i movimenti nerazzurri per il reparto offensivo

È corsa a due Belotti-Jovic per il ruolo di vice Dzeko

L’Inter si guarda attorno per il mercato di gennaio cercando di individuare profili che, per caratteristiche tecniche e fattibilità economica, potrebbero far comodo ai nerazzurri. In particolare risulta sguarnito il settore offensivo con Dzeko, Lautaro e Correa che si alternano e Sanchez che sta a guardare dalla panchina un po’ per i suoi cronici problemi fisici, un po’ perché non ha mai convinto del tutto Simone Inzaghi (e infatti tira aria di cessione come spiegavamo qui).

C’è soprattutto l’esigenza di aggiungere un’altra punta di peso alla prima linea per dare un ricambio a Edin Dzeko che, a 35 anni, non può chiaramente giocare tutte le partite. Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Inter e parla di come siano soprattutto due i nomi che circolano in riva ai Navigli: il primo è quello di Andrea Belotti che potrebbe lasciare il Torino anche a gennaio (soprattutto se un’intesa per il rinnovo del contratto apparisse in salita), mentre rimane sempre viva l’opzione Luka Jovic con il Real Madrid disposto a farlo partire anche in prestito.