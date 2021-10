Calciomercato, saldi Real Madrid: quante occasioni per le italiane

Hazard, Jovic, Asensio e Isco: il Real Madrid cerca di fare cassa per puntare al colpo grosso in estate

Da Jovic a Hazard: tutti i nomi in uscita dal Real Madrid

Nonostante il primo posto in campionato non è stato un inizio di stagione felicissimo per il Real Madrid che è incappato in qualche passo falso di troppo sia in campo nazionale (l’ultima sconfitta contro l’Espanyol), sia europeo (la clamorosa disfatta casalinga contro lo Sheriff). Il patron Florentino Perez è al lavoro per rinforzare la squadra con un colpo veramente galacticos.

Se quest’estate ha tenuto banco il tormentone Mbappe con il francese che è però rimasto al PSG, non è un mistero che in casa Merengues piaccia molto il fenomeno del Borussia Dortmund Haaland. Per finanziare il suo acquisto la società starebbe mettendo in vendita diversi giocatori della prima squadra. Secondo quanto riporta Defensa Central sul piede di partenza ci sarebbero diversi giocatori con ingaggi pesanti. Primo della lista è Eden Hazard che ha sempre avuto molti problemi fisici al Real Madrid; così come Jovic, mai realmente sbocciato nella capitale spagnola. Altri due cedibili sarebbero Isco e Asensio. Questi sono tutti nomi che potrebbero far molto comodo a diverse società italiane.