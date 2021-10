Calciomercato Inter, su Nandez non solo i nerazzurri

Si aggiunge anche la Roma nella corsa per Nandez

Sembra quasi giunta al capolinea l’avventura di Nahitan Nandez al Cagliari. Il suo agente ha in settimana dichiarato, a Calcio Napoli 24 live, che “Tommaso Giulini ha promesso a me e a Nahitan di fare il possibile affinché vada via nel mercato del gennaio. Abbiamo la sua parola“. Parole nette che suonano come un’opportunità per diverse squadre italiane che accoglierebbero volentieri un giocatore come Nandez tra le proprie schiere.

Tra queste, in prima fila, c’è l’Inter che non ha mai troncato del tutto i contatti con l’agente dell’uruguaiano dopo aver lungamente tentato in estate di portarlo sotto la Madonnina. Ma, negli ultimi giorni, bisogna registrare l’inserimento di una nuova pretendente: si tratta della Roma che è alla ricerca di un centrocampista (qui vi avevamo parlato di un’altra pista peri giallorossi). L’operazione trovebbe tra l’altro il deciso placet di Josè Mourinho al quale i giocatori come Nandez piacciono e non poco.