Calciomercato Inter, nessun accordo col Bayern Monaco per Sommer | Lo scenario

Come ormai risaputo, l’Inter è alla ricerca di un primo e secondo portiere che possano ereditare al meglio le posizioni lasciate incustodite da André Onana e Samir Handanovic. Sono tante le occasioni e possibilità concrete che i vicecampioni d’Europa hanno per difendere senza difficoltà i pali nerazzurri, ma la dirigenza ha messo gli occhi su due profili in particolare: Anatolij Trubin, 21enne ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk, e Yann Sommer, svizzero classe ’88 di proprietà del Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Di Marzio sulla trattativa Sommer

Per Yann Sommer l’Inter sta portando avanti i discorsi con il Bayern Monaco. Il nodo, come spiega l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, rimane la clausola rescissoria inserita nel contratto del portiere svizzero, pari a 6 milioni di euro, che il club nerazzurro non vorrebbe pagare nella sua interezza. Nel caso in cui i bavaresi alzassero il muro, Beppe Marotta e Piero Ausilio procederebbero col pagamento della stessa per arrivare a un accordo con la controparte che ancora non è stato raggiunto. “Si prosegue lentamente, ma non ci sarà oggi la chiusura”, afferma Di Marzio.