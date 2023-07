Calciomercato Inter, nuova pretendente per Morata

L’interesse dell’Arabia per Alvaro Morata è tornato a farsi sentire con forza e in modo aperto. Il principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, proprietario dell’Al-Shabab, ha confermato ufficialmente al quotidiano spagnolo AS di aver presentato una proposta all’attaccante spagnolo.

Calciomercato Inter, sirene arabe per Morata

“Abbiamo presentato un’offerta per Morata,” ha dichiarato il principe, manifestando la speranza di concludere la trattativa nel minor tempo possibile. L’Inter ora dovrà valutare sul da farsi per l’attaccante, con l’Atletico Madrid che continua a chiedere 20 milioni per Morata, anche se i nerazzurri ritengono quest’offerta troppo alta (per ora l’offerta massima è stata di 15 milioni, ma potrebbe salire a 17 nei prossimi giorni). L’interesse della squadra araba sembra abbastanza concreto, e ciò potrebbe convincere la dirigenza di Viale della Liberazione ad accelerare la trattativa per l’attaccante spagnolo.