Calciomercato Inter, spunta la data per Sommer: in arrivo la fumata bianca

Dopo gli addii di Onana e Handanovic, l’Inter ha bisogno di ricostruire il reparto portieri. I nerazzurri sono sempre in forte pressing su Yann Sommer del Bayern Monaco e lo svizzero potrebbe essere il primo acquisto per la porta. Marotta lo vorrebbe mettere a disposizione di Simone Inzaghi già per la tournée. Secondo quanto riportato da Sky Sport, se il club bavarese non dovesse cedere alla prima proposta, ecco allora che l’Inter sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro.