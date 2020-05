Inter, mercato incandescente

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, sembra ormai decisa la cessione definitiva di Icardi al PSG, il club transalpino pronto a versare 60 milioni di euro più bonus per riscattare l’argentino. In uscita anche Lautaro Martinez, direzione Barcellona, si lavora per trovare il giusto accordo. In entrata non solo Cavani, l’attaccante ex Napoli dovrebbe arrivare in nerazzurro a prescindere da altre operazioni di mercato. Il ruolo da terzo attaccante di lusso quello proposto dai nerazzurri al centravanti dell’Uruguay. In entrata si lavora sempre per arrivare a Werner, obiettivo numero 1 dei nerazzurri. Marotta lavora per tentare di far abbassare le pretese del club tedesco per regalarsi un attacco stellare con Lukaku, Cavani e appunto Werner. Pronto il ritorno in nerazzurro di Cancelo, l’esterno portoghese dovrebbe arrivare via Barcellona in un intreccio di mercato che riporterebbe l’esterno a Milano dopo le parentesi Juve e City.